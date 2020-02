Il nano quacchero e gli schiavi

Partiamo dalla fine, per comodità ermeneutica: “In definitiva, Benjamin Lay è stato un ultra radicale ambientalista e vegetariano con una chiara coscienza in materia di classe, genere e razza. Prima di leggere questo libro, forse la maggior parte dei lettori riteneva che una tale combinazione di convinzioni sarebbe stata possibile solo a partire dagli anni Sessanta del Novecento, oltre duecento anni dopo la fine della straordinaria vicenda esistenziale di Benjamin Lay”. Invece no. Si poteva essere un “ultra radicale ambientalista...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.