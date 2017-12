Asta da record per le foto di Cartier-Bresson

Centoventi fotografie di Henri Cartier-Bresson all'asta da Phillips a New York il 12 dicembre hanno fatto segnare una vendita record di oltre due milioni di dollari, raddoppiando le stime iniziali. Un risultato importante, sia per la casa d'aste sia per l'attenzione che la fotografia sta sempre più riscuotendo nel mercato dell'arte. Le foto venivano dalla collezione personale di Peter Fetterman, l’ultimo gallerista del fotografo, che ha lavorato con lui dal 1990 fino al 2004 ed è stato fondamentale nella diffusione del suo lavoro negli Stati Uniti. Molte foto della sua collezione sono state viste raramente in pubblico. Il prezzo maggiore dell’asta è stato pagato per “Hyères” (France, 1932) che da una stima di 12-18 mila dollari è salita fino a una aggiudicazione di ben 100.000 dollari.

Henri Cartier-Bresson, Hyères, France, 1932 ©Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos

Genevieve Janvrin, co-head of Photographs per l'Europa di Phillips, ha spiegato che "l'asta di Cartier-Bresson è stata unica. Alcune persone pensano che presentando 120 opere di uno stesso artista contemporaneamente si rischi di deludere il mercato, con delle mancate vendite. La cosa meravigliosa con Cartier-Bresson è che lui era un artista globale e tutti noi abbiamo una suo fotografia preferita, ognuno ha la propria e sono diverse ed è apprezzato in tutto il mondo. Abbiamo avuto offerte dall'India, dalla Cina, da New York, Londra, Europa, da tutto il mondo per contendersi i pezzi più ricercati".

Henri Cartier-Bresson "ha cambiato il fotogiornalismo – ha aggiunto Janvrin – e il modo in cui questo è stata percepito dal mondo. I collezionisti hanno reagito subito positivamente e lui è diventato, non solo un fotogiornalista, ma uno dei più grandi fotografi in assoluto del XX Secolo". L'asta di HCB, che è stata realizzata sulla collezione di Peter Fetterman, con alcuni pezzi che non erano mai stati stampati, è un tassello all'interno dell'impegno della casa d'aste nel campo della fotografia, che Genevieve Janvrin ha spiegato nel dettaglio. "Il dipartimento di fotografia di Phillips - ha concluso - è attivo da molti anni, abbiamo una quota di mercato nelle vendite globali e nel 2017 abbiamo venduto fotografie per più di 22 milioni di dollari, due volte l'anno abbiamo vendite a New York e a Londra, nelle quali presentiamo pezzi ricercati e rari, ma anche opere che partono da 5mila dollari. Per questo ci rivolgiamo a una base di collezionisti molto ampia e variegata".