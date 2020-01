Un uomo armato di coltello ha pugnalato alcuni passanti a Villejuif, vicino a Parigi, prima di essere ucciso dalla polizia. Una delle tre persone aggredite è morta in seguito alle ferite riportate. L'attacco è avvenuto intorno alle 14 nel parco Hautes-Bruyères del comune francese nella Valle della Marna. L'aggressione ha poi tentato la fuga in un supermercato a L'Haÿ-les-Roses, un comune vicino, dove è stato colpito diverse volte da agenti della brigata anti-crimine. In alcuni video, girati nel parcheggio del centro commerciale, si sentono i colpi di arma da fuoco esplosi dalle forze dell'ordine. Alcuni testimoni hanno riferito alla radio Rtl e al Parisien che l'aggressore indossava una djellaba, abito tradizionale del nord Africa, e che mentre colpiva avrebbe gridato “Allah Akbar”. Al momento la polizia non ha ancora confermato questa informazione.

Neutralisation de l'assaillant suite à l'attaque au couteau #Villejuif #LhaylesRoses



Écoutez les Commentaires sur la Vidéo, juste Hallucinant pour Un Terroriste qui vient de supprimer la Vie #terrorisme



Les Vidéos de Daech semblent faire des émulespic.twitter.com/d1x60Sc4CF January 3, 2020

Durante una conferenza stampa, il pubblico ministero ha indicato che l'aggressore ha tentato di attaccare altre persone che “sono riuscite a evitarlo”. Per il momento, gli investigatori stanno procedendo all'identificazione dell'autore dell'attacco, all'ascolto delle vittime e dei testimoni. Il sindaco di Villejuif, Franck Le Bohellec, ha espresso la sua ”immensa tristezza” per le vittime. Non è ancora confermato che il movente sia terroristico ma questo attacco arriva a pochi giorni dal quinto anniversario degli attentati a Charlie Hebdo e all'Hyper Cacher, avvenuti rispettivamente il 7 e il 9 gennaio 2015.