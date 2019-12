Raggiunto un Nuovo minimo storico di nascite in Italia. Nel 2018, si legge nell’Annuario dell’Istat, i nati sono stati 439 mila, mentre nel 2017 erano 458 mila. L’Annuario presenta anche i dati sulla criminalità, che registrano un calo consistente.

Casaleggio si difende dalle accuse di lobbying e conflitto di interessi. Per il Piano Innovazione il contributo è stato dato “gratuitamente”.

Nessuna revisione di Rdc e Quota cento dopo la manovra. Palazzo Chigi ha smentito la ricostruzione giornalistica del quotidiano La Stampa, secondo cui il governo si starebbe preparando a ridiscutere i provvedimenti simbolo dello scorso esecutivo.

Cinque indagati per la valanga in Val Senales. I responsabili della gestione e della sicurezza del centro sciistico sono accusati di omicidio e disastro colposo.

Crolla parte della volta della galleria Bertè in A26, nei pressi di Masone, direzione Genova. Nessun veicolo coinvolto.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -0,5 per cento. Differenziale Btp-Bund a 160 punti. L’euro chiude in rialzo a 1,12 sul dollaro.

DAL MONDO

Kim Jong un ha chiesto misure offensive per la sicurezza nazionale. Il leader nordcoreano, durante una riunione plenaria del Comitato centrale e il giorno prima della scadenza dell’ultimatum degli Stati Uniti riguardo i negoziati sulle testate nucleari, ha delineato quali sono i doveri di settori quali affari esteri e forze armate per rafforzare il paese. E’ atteso oggi il suo discorso di fine anno.

L’accordo tra America e Cina potrebbe essere firmato “la prossima settimana”. Lo ha detto il consigliere della Casa Bianca per il commercio Peter Navarro riferendosi alla “fase 1” del deal commerciale.

Le condanne a morte in Sudan. Un tribunale ha condannato a morte 27 persone per aver ucciso un manifestante durante le proteste contro Omar al Bashir,

Trump e Putin si sono sentiti al telefono in una chiamata cominciata dal presidente russo per ringraziare il collega per “informazioni fornite dagli Stati Uniti che hanno contribuito a sventare un possibile attacco terroristico in Russia durante le vacanze”.

Hong Kong chiude l’anno tra le proteste. Numerose manifestazioni sono state organizzate per oggi, mentre per il 1° di gennaio è prevista una grande marcia per la democrazia nel distretto del business.