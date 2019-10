Sciopero o non sciopero per Roma è sempre uguale

“Roma è l'unica città in Italia in cui non si percepisce in maniera forte una grande differenza tra quando c'è uno sciopero e quando non c'è”. Così il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, ospite dell'Aria che tira sul La7. “Roma - ha proseguito - è una città in cui l'emergenza non esiste. Esiste però una costante, quotidiana incapacità dell'amministrazione di questa città a garantire dei servizi ordinari. Quando sento parlare leader politici che dicono che Roma dovrebbe avere poteri speciali, mi vengono in brividi. È come se si stesse dicendo che i problemi che riguardano Roma sono delle emergenze irrisolvibili. Sono tutte cose risolvibili con un po' di attenzione all'efficienza. Vi faccio un esempio: a Roma c'è una stazione della metropolitana, Barberini, che da 200 giorni è chiusa. Da una parte c'è un'indolenza totale, anche da parte della forze politiche di opposizione, che dovrebbero stare in piazza non quando c'è lo sciopero, ma ogni giorno. Dovrebbero ricordare che per la Capitale d'Italia è una vergogna avere una fermata della metropolitana chiusa se che qualcuno spieghi perché”.

Roma è l’unica città in Italia in cui non si percepisce grande differenza tra i giorni in cui i mezzi pubblici scioperano e i giorni in cui non scioperano (ps: da 200 giorni la fermata della metro Barberini è chiusa, pensate se accadesse lo stesso con Piccadilly Circus a Londra) October 25, 2019