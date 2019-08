C’è stato un naufragio al largo della Libia: decine i morti

Trump spera che Giuseppe Conte rimanga primo ministro. Con un tweet il presidente americano fa il suo endorsement al premier italiano, che Trump definisce “un uomo di grande talento”. Ieri a Montecitorio si è tenuta una riunione tra i vertici di Pd e M5s per trovare un accordo comune su un eventuale governo. Oggi ci sarà un nuovo incontro tra i due partiti. Alle ore 19 saliranno al Quirinale i gruppi parlamentari di Camera e Senato del M5s, che concluderanno il secondo giro di consultazioni.

Vietato l’ingresso alla nave Eleonore. A firmare il divieto i ministri Matteo Salvini, Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta. La nave della ong tedesca viaggia con a bordo 101 migranti.

Ieri il sindaco di Lampedusa ha denunciato lo stato di degrado presente nell’hotspot della città. In precedenza il senatore Gregorio De Falco aveva effettuato un’ispezione nella struttura: “La situazione è assolutamente insostenibile”.

Alitalia rinvia l’incontro con i sindacati a data da destinarsi. L’appuntamento era stato organizzato per aprire un confronto sulla cessione della compagnia aerea.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +1,52 per cento. Differenziale Btp-Bund a 183 punti. L’euro chiude in calo a 1,10 sul dollaro.

DAL MONDO

La Cedu ha accusato la Russia per il caso di Sergei Magnitsky di violazione dei diritti umani. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha detto che l’avvocato russo, arrestato nel 2008 per frode e morto in carcere, è stato tenuto in prigione in condizioni precarie e non ha ricevuto cure mediche nonostante i problemi di salute. La Russia dovrà pagare 34mila euro di risarcimento alla moglie e alla madre.

Il Brasile ha rifiutato gli aiuti del G7 per l’Amazzonia. Il presidente Jair Bolsonaro ha detto che il denaro un modo per interferire negli affari interni del paese.

I curdi si stanno ritirando dal confine tra Turchia e Siria, lungo il quale erano dislocati i loro avamposti, come previsto dall’accordo firmato da Ankara e Washington.

L’opposizione vuole rimandare la Brexit. Ieri alcuni partiti britannici hanno proposto una legge per impedire l’uscita della Gran Bretagna dall’Ue il 31 ottobre.

C’è stato un naufragio al largo della Libia, 60 persone sono sopravvissute, i dispersi sono ancora 40.

Yang Hengjun è accusato di spionaggio. Lo scrittore australiano è detenuto in Cina da gennaio.

Zelensky ha proposto Oleksiy Honcharuk come nuovo premier dell’Ucraina.