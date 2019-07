Lo sciopero rinviato di Alitalia e la morte di Rutger Hauer

In Italia

I No Tav annunciano un corteo verso il cantiere di Chiomonte sabato prossimo. “Conte perderà voti e rispetto”, ha scritto il movimento No Tav della Val di Susa. “Sono scontento della situazione, deciderà il Parlamento”, ha detto Beppe Grillo. Di Maio: “Possiamo fermare la Tav in Parlamento”.

Mattarella loda l’Unione europea. “La Nato e l’Europa garantiscono le nostre libertà”, ha detto il capo dello stato alla Conferenza degli ambasciatori.

Stefano Binda assolto in Corte d’appello. Era stato condannato in primo grado per l’omicidio di Lidia Macchi. Dopo 32 anni il delitto resta un mistero.

Alitalia rinvia lo sciopero previsto per domani al prossimo 6 settembre.

Elkann ricorda Marchionne a un anno dalla scomparsa. “Ci ha insegnato che non bisogna mai accontentarsi”.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +0,57 per cento. Differenziale Btp-Bund a 187 punti. L’euro chiude stabile a 1,11 sul dollaro.

Nel mondo

Boris Johnson e’ il nuovo primo ministro britannico. È stato ricevuto dalla regina Elisabetta II e, dopo l’incontro, il suo incarico è diventato effettivo. Il nuovo leader dei Tory è poi andato nella residenza ufficiale del primo ministro britannico a Downing Street 10 e ha tenuto il suo primo discorso.

Martin Selmayr andrà a Vienna dal primo novembre. Il segretario generale uscente della Commissione europea di Jean-Claude Juncker è stato nominato capo della rappresentanza Ue in Austria.

Facebook dovrà pagare una multa di 5 miliardi di dollari comminata dalla Ftc a causa dello scandalo Cambridge Analytica.

Teheran non negozierà con gli Stati Uniti, ha detto il principale consigliere militare della Guida suprema Ali Khamenei.

È morto Rutger Hauer. L’attore olandese, celebre per il ruolo di Roy Batty nel film Blade Runner del 1982, aveva 75 anni.