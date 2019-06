Il M5s vuole revocare la concessione ad Autostrade

DALL'ITALIA

Telt delibera i bandi per il versante italiano della Tav. La società italo-francese che gestisce gli appalti della Torino-Lione ha dato il via libera a bandi per un valore di 1,3 miliardi di euro. “Il cofinanziamento dell’Ue per la parte internazionale del progetto sale al 55 per cento”, ha annunciato il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, che ha partecipato al cda di Telt ieri a Parigi. “A me piacciono i treni che corrono”, ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, riguardo al progetto di “Tav leggera” proposto dal sottosegretario all’Economia del M5s, Laura Castelli.

Il M5s avrebbe riproposto il tema della revoca della concessione ad Autostrade nel vertice di governo di ieri sera, secondo l’Adnkronos.

Tria promette di rispettare le regole di bilancio. “Non vedo ostacoli a un accordo con la Commissione europea”, ha detto il ministro dell’Economia in un discorso a Tor Vergata a proposito della procedura d’infrazione: “L’obiettivo è diminuire il deficit attraverso una minore spesa corrente”.

Di Maio esclude la chiusura di Whirlpool a Napoli. “Nessun disimpegno e piena occupazione dei lavoratori”, ha detto il ministro dello Sviluppo economico dopo un incontro giudicato “positivo” con l’azienda e i sindacati.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -0,73 per cento. Differenziale Btp-Bund a 249 punti. L’euro chiude stabile a 1,13 sul dollaro.

DAL MONDO