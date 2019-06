Lieve scossa di terremoto fuori Roma. Nessun danno

Nella notte del 23 giugno, poco prima delle 23, una scossa di magnitudo 3.6 ha colpito la parte sud-est di Roma. Il terremoto è stato avvertito in tutto il territorio della Capitale e in diverse zone del litorale romano, tra Ostia e Fiumicino. L’epicentro è stato individuato a 3 chilometri a nord-est di Colonna e a 9 di profondità.

Diversi abitanti, alcuni spaventati, sono scesi in strada. A Roma per circa mezz’ora l’Atac ha interrotto la circolazione della metro C per compiere delle verifiche alle strutture.

I controlli e monitoraggi delle squadre della Protezione civile regionale del Lazio, non hanno rinvenuti danni a persone e a strutture, ad eccezione della zona di Colonna dove sono stati registrati danni lievi.