A Ostia muore un ragazzo dopo una rissa

DALL'ITALIA

L’Ue chiede chiarimenti all’Italia sul debito pubblico. “Il paese non ha fatto sufficienti progressi per rispettare i criteri del debito del 2018”, ha scritto la Commissione europea in una lettera. Il premier, Giuseppe Conte, ha svolto una serie di incontri: con i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, e il capo dello stato, Sergio Mattarella. “Il reddito di cittadinanza è preoccupante per l’equilibro dei conti pubblici”, ha scritto la Corte dei conti in un rapporto. “Abbiamo ricevuto 1,2 milioni di domande per il reddito di cittadinanza”, ha detto il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, intervenendo alla Sapienza.

Ragazzo morto dopo una rissa a Ostia. Il diciannovenne egiziano era stato picchiato martedì sera dal padre di una ragazza a cui avrebbe rivolto degli apprezzamenti.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -1,2 per cento. Differenziale Btp-Bund a 281 punti. L’euro chiude in ribasso a 1,11 sul dollaro.

DALL'ESTERO

Robert Mueller ha rilasciato la sua prima dichiarazione da quando è stato pubblicato il rapporto sulle interferenze russe durante la campagna elettorale americana del 2016. Il procuratore speciale ha chiarito che, per le regole del dipartimento di Giustizia, la sua indagine non si sarebbe comunque potuta concludere con la richiesta di incriminare il presidente in carica Donald Trump.

Boris Johnson è accusato di aver mentito durante la campagna elettorale per la Brexit per aver sostenuto che il Regno Unito inviasse ogni settimana a Bruxelles 400 milioni di euro. L’ex ministro degli Esteri dovrà presentarsi in Tribunale.

Erdogan e Trump si incontreranno in Giappone tra il 28 e il 29 giugno durante un meeting a margine del prossimo G20. Il presidente turco e il suo omologo americano lo hanno stabilito ieri.

Övp ha nominato Sebastian Kurz candidato principale del partito per le elezioni che si terranno a settembre in Austria. L’ex cancelliere è stato sfiduciato lunedì.