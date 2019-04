Silvio Berlusconi è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele

Silvio Berlusconi, è stato ricoverato questa mattina al San Raffaele per una colica renale acuta. Lo ha riferito l'AdnKronos da fonti interne a Forza Italia. Il Cav. ha comunque assicurato, almeno secondo le stesse fonti, che non è nulla di serio e, appena i controlli in corso saranno terminati, di voler essere presente alla manifestazione di Forza Italia con i candidati alle elezioni europee prevista per il pomeriggio a Villa Gernetto.