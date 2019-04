“La vittoria della libertà sull'inferno”. Così Lévy ricorda la Brigata ebraica

“Onore al coraggio della Brigata ebraica”, ha detto il filosofo francese Bernard-Henri Lévy al cimitero del Commonwealth durante la manifestazione della Comunità ebraica. “Grazie ai suoi caduti e al loro eroismo per aver dimostrato che l'agnello ebreo non sarebbe più stato sgozzato, che gli ebrei non sarebbero più stati trofei di caccia e carne da bruciare, e che era tempo per loro, spalla a spalla con i fratelli cristiani, di far sì che la libertà vincesse sull'inferno”.