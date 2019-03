Salvini vuole chiudere le acque italiane alla nave di una ong italiana con 49 migranti a bordo

DALL'ITALIA

Salvini vuole chiudere le acque italiane alle ong. La nave umanitaria italiana Mare Jonio ha salvato un gommone in avaria con 49 migranti a bordo, a largo della Libia. Fonti del Viminale fanno sapere che è in arrivo una direttiva per inibire l’accesso alle acque italiane alle navi umanitarie che soccorrono i migranti senza osservare le procedure stabilite.

Scontro nel governo sulla flat tax. “È nel contratto di governo, e ci sono le coperture”, ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, intervenendo a Rtl. Il sottosegretario all’Economia del M5s, Laura Castelli: “E’ un costo insostenibile”.

Alti valori di metallo nel corpo di Fadil, l’ex modella marocchina morta a Milano. “I livelli di cadmio e antimonio sono oltre la norma”, ha detto il pm di Milano, Francesco Greco, in conferenza stampa: “Non è esclusa la morte per cause naturali”.

Borsa di Milano. Ftse-Mib + 0,90 per cento. Differenziale Btp-Bund 1,13 per cento. L’euro chiude in rialzo a 1,13 sul dollaro.

DAL MONDO

Un uomo spara su un tram a Utrecht, in Olanda. Tre morti e cinque feriti. Lunedì mattina, un uomo ha aperto il fuoco su un tram della cittadina di Utrecht, poco fuori dal centro storico. La fuga è durata diverse ore e nel pomeriggio la polizia ha arrestato il responsabile, Gökmen Tanis, 37 anni nato in Turchia. Le autorità hanno fatto sapere che si potrebbe trattare di un atto di terrorismo, ma sulle motivazioni dell’attacco, al momento non c’è ancora chiarezza. Secondo i media turchi, Tanis avrebbe inizialmente sparato a un parente per una lite famigliare. L’uomo aveva precedenti penali: rapina, tentato omicidio, incendio doloso in un appartamento, oltraggio a pubblico ufficiale, guida in stato d’ebbrezza, vandalismo e, due settimane fa, era comparso in tribunale per una violenza sessuale. Un conoscente turco ha detto in un’intervista alla Bbc che Tanis era stato arrestato due anni fa per presunti legami con lo Stato islamico e che era andato a combattere in Cecenia. Testimoni oculari dicono invece che puntasse a una donna, e che abbia sparato quando altre persone sono intervenute per difenderla.