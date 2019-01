La Rimborsopoli lombarda e il secondo incontro Trump e Kim Jong-un

DALL'ITALIA

Bankitalia taglia le stime di crescita per il 2019. Il pil è previsto allo 0,6 per cento. Bankitalia prevede un calo del pil nel quarto trimestre del 2018 dopo una contrazione nel terzo: il paese entrerebbe in recessione tecnica. Il vicepremier Luigi Di Maio: “Stime apocalittiche”.

Mattarella difende l’Unione europea in visita a Berlino: “L’Ue è una comunità di valori, non un comitato di affari”. La cancelliera Angela Merkel: “ Apprezzo lo stile pacato di Giuseppe Conte”.

Condannati 52 ex consiglieri regionali della Lombardia per “Rimborsopoli”. Tra di loro anche Renzo Bossi e Nicole Minetti.

Salini Impregilo apre a Cdp nel capitale del gruppo. “Potrebbe dare una mano”, ha detto l’ad Pietro Salini, per costruire un maxipolo delle costruzioni nazionale.

Borsa di Milano. FtseMib +1,2 per cento. Differenziale Btp-Bund a 247 punti. L’euro chiude in ribasso a 1,13 sul dollaro.

DAL MONDO