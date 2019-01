Ghiaccio in Valsugana. Cinquanta auto si tamponano

Un maxitamponamento che ha coinvolto una cinquantina di veicoli ha bloccato per tutta la mattinata la Strada Statale 47 della Valsugana tra il Trentino e il Veneto. L'incidente è avvenuto tra le località di Primolano e Grigno, nel territorio di Cismon del Grappa (Vicenza) ed è stato causato dal ghiaccio presente sulla carreggiata dovuto alla pioggia notturna e alle basse temperature del mattino. I feriti, secondo quanto riferiscono i media locali, sarebbero 16, alcuni ricoverati in codice rosso, due in condizioni gravi.

Secondo quanto riferisce l'Anas la strada è stata riaperta al traffico dopo sette ore di blocco.

Le immagini sono state girate a metà mattina e sono state pubblicate nel profilo YouTube del quotidiano L'Adige.