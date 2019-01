Sei persone sono morte in un incidente ferroviario in Danimarca

Sei persone sono morte in un incidente ferroviario sul ponte della Grande Belt (lo Storebæltsbroen) che collega le isole danesi di Selandia (dove si trova Copenhagen) e Fionia. Il ponte è stato chiuso dopo l'incidente, e le persone evacuate. La causa dell'incidente non è ancora chiara, ma i media danesi suggeriscono che un treno passeggeri in viaggio verso Copenaghen abbia colpito un treno merci che andava nella direzione opposta, anche a causa dei forti venti. La tempesta ancora in corso sta rendendo difficili i soccorsi. Secondo quanto riferito, i servizi di emergenza stanno lottando per raggiungere il treno.

BREAKING: Six people have died in a train accident on a bridge in Denmark.



Follow the latest here: https://t.co/3L3GWh8MdF pic.twitter.com/InFIvYmqLz — Sky News (@SkyNews) 2 gennaio 2019

Six dead in train accident on bridge linking Denmark islands https://t.co/iNN2Jexnvf pic.twitter.com/p3qntKZ9bz — 100dailynews (@100dailynews1) 2 gennaio 2019

A passenger train and a freight train collided at the bridge between #Zealand and #Fyn in #Denmark



First police reports say that at least 6 people lost their lives in the deadly accident, which was partly caused by the heavy storm pic.twitter.com/60HFPr9va8 2 gennaio 2019

Il ponte Storebæltsbroen, lungo all'incirca 60 chilometri, è composto da due tratte, la prima collega la Fionia con l'isolotto di Sprogø nel centro del Grande Belt, la seconda è costituita da un ponte in sospensione che lo collega alla Selandia. Consiste in un ponte sospeso stradale e un tunnel ferroviario. Al momento dell'inaugurazione, nel 1998, il ponte sospeso era il secondo più lungo al mondo. Decine di migliaia di veicoli lo attraversano ogni giorno.

La più grande nave da crociera del mondo, la Allure of the Seas, mentre passa sotto allo Storebæltsbroen (foto LaPresse)