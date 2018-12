Le immagini della neve a Bologna

Domenica sera a Bologna ha nevicato per alcune ore. Dal pomeriggio il comune aveva messo a disposizione i mezzi spargisale e gli spazzaneve e aveva aumentato i posti letto per i senzatetto. La neve è scesa anche in altre parti dell’Emilia Romagna, come a Parma, Modena, Ferrara, Cesena e Cervia e prosegue oggi, in modo debole, in particolare nella parte centro-occidentale della regione. A Serramazzoni, sull'Appennino modenese, un autobus del trasporto pubblico con all'interno numerosi studenti è uscito di strada a causa della neve. Non ci sono stati feriti. Disagi anche nelle zone interne delle Marche a causa delle nevicate, con scuole chiuse a Urbino, Tolentino e San Severino Marche.