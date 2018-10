Trump parla con il re saudita della questione Khashoggi

In Italia

In Manovra condono fiscale e riforma della legge Fornero, hanno detto fonti della Lega a Consiglio dei ministri in corso. Il partito del vicepremier Matteo Salvini vuole consentire il ritiro dal lavoro con “quota 100” impegnando 7-8 miliardi di euro.

Sulla “pace fiscale” potrà chiudere le pendenze con l’Agenzia delle entrate “chi ha presentato le dichiarazioni dei redditi”. Esclusi gli evasori totali.

La Francia ammette lo sconfinamento per riportare gruppi di migranti in Italia. “Non voglio credere che Macron scarichi gli immigrati di nascosto in Italia”, aveva detto il ministro Salvini.

Il metodo ispettivo è stato corretto, ha detto il ministero dei Trasporti. Autostrade aveva accusato il Mit “per una procedura fuori da ogni regola” sulle cause del crollo del Ponte Morandi.

Ilaria Cucchi incontrerà il ministro della Difesa Elisabetta Trenta e il comandante dei carabinieri, Giovanni Nistri, mercoledì 17 ottobre.

Chi ha sbagliato chieda scusa per la discriminazione, ha detto Roberto Fico a proposito del caso di Lodi, dove i figli degli immigrati sono stati costretti a mangiare separati dagli altri bambini.

Borsa di Milano Ftse-Mib +0,16 per cento. Differenziale Btp-Bund a 304 punti. L’euro chiude in rialzo a 1,15 sul dollaro.

Nel mondo

Trump ha parlato con il re saudita della questione Khashoggi, il giornalista saudita, editorialista del Washington Post. Durante la conversazione, ha fatto sapere il presidente americano su Twitter, Riad ha negato ogni coinvolgimento. Trump ha chiesto al segretario di stato Mike Pompeo di partire “immediatamente per l’Arabia Sausita per incontrare il re”.

Wall Street cala anche a causa delle tensioni con l’Arabia Saudita. Intanto aumentano le defezioni delle società alla “Davos nel deserto” (23-25 ottobre). Tra queste JP Morgan, Ford, Blackrock e Blackstone.

Per May un accordo è ancora possibile. La premier britannica ha chiesto all’Ue di non permettere che la questione irlandese rovini i negoziati sulla Brexit. Domani i leader europei potrebbero programmare un summit per novembre per trovare un accordo tra Gran Bretagna e Ue.

Nuovi collegamenti tra le Coree. Pyongyang e Seul hanno concordato di riaprire alcune vie ferroviarie e stradali per incoraggiare gli scambi tra i due paesi.

Macron ha detto che la Francia potrebbe aiutare la Corea del nord negli sforzi di denuclearizzazione.

A Colonia è stato fermato un uomo armato che alla stazione aveva preso in ostaggio una donna. La polizia non ha escluso che si sia trattato di un atto terroristico.