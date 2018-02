Forza Nuova a Bologna: città blindata e collettivi in piazza

Scontri a Bologna tra la polizia e gli attivisti dei centri sociali, che questa mattina hanno cercato di occupare piazza Galvani dove alle 19.30 è previsto l''arrivo del segretario nazionale di Forza nuova Roberto Fiore, per impedire il comizio. Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno allontanato i manifestanti, che volevano occupare la piazza per impedire l'iniziativa al grido "oggi è la nostra Resistenza". In seguito ad alcune cariche tra piazza Galvani e via Farini, nel centro storico cittadino, con spintoni e manganellate, sei ragazzi sarebbero rimasti feriti, dicono gli stessi manifestanti, mentre sarebbe rimasto lievemente contuso anche un agente di polizia.