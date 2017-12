L'ha polizia ha sparato a un uomo armato all'aeroporto di Amsterdam

La polizia militare olandese ha sparato ad un uomo armato di coltello che minacciava i passeggeri all'aeroporto di Amsterdam-Schiphol, uno dei più trafficati d'Europa. L'uomo, ferito, è stato arrestato e portato via dagli agenti. La polizia ha riferito che la situazione è tornata sotto controllo.

Accident Schiphol: situation under control https://t.co/1wrxl7sFzz — Schiphol (@Schiphol) 15 dicembre 2017

La zona di ingresso all'aeroporto, dove arrivano i treni della metropolitana e dalla quale i passeggeri raggiungono la sala degli arrivi e delle partenze passando tra negozi e ristoranti, è stata evacuata per un breve periodo, hanno detto i portavoce dello scalo. L'area dell'incidente è stata chiusa al pubblico ma per il resto l'aeroporto funziona regolarmente. Non ci sono altre persone ferite.