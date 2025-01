Los Angeles in fiamme: dieci morti e migliaia di edifici distrutti o danneggiati

x Incendi Los Angeles (gettyimages) Incendi Los Angeles (gettyimages) Incendi Los Angeles (Ansa) Incendi Los Angeles (gettyimages) Case incendiate Los Angeles (Ansa) Incendi Los Angeles (Ansa) Squadre dei vigili del fuoco combattono l'incendio di Kenneth nella sezione West Hills di Los Angeles (AP Photo/Ethan Swope) Squadre dei vigili del fuoco combattono l'incendio di Kenneth nella sezione West Hills di Los Angeles (AP Photo/Ethan Swope) Squadre dei vigili del fuoco combattono l'incendio di Kenneth nella sezione West Hills di Los Angeles (AP Photo/Ethan Swope) 1 di 9

Le autorità americane hanno annunciato che il bilancio delle vittime degli incendi che hanno colpito la California e in particolare Los Angeles è salito ad almeno dieci morti, anche se il conto ufficiale potrebbe salire nelle prossime ore. Circa 180.000 persone restano sotto ordine di evacuazione e gli edifici distrutti o danneggiati sono migliaia. A Los Angeles sta per iniziare il quarto giorno consecutivo di incendi, che sono incominciati martedì scorso e che sono in buona parte ancora in corso. La stagione degli incendi in California è diventata sempre più lunga e distruttiva negli ultimi anni; le condizioni meteorologiche estreme, come la siccità prolungate, venti forti e alte temperature hanno favorito la diffusione delle fiamme. Inoltre, il cambiamento climatico, con temperature in aumento e modelli meteorologici alterati, stanno intensificando il problema (il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato, come confermano i dati di Copernicus). Nella parte nord occidentale della seconda città degli Stati Uniti, ieri sera, non era ancora stato possibile contenere le fiamme che hanno divorato il lussuoso quartiere di Pacific Palisades, situato tra Malibu e Santa Monica, con le ville di multimilionari e celebrità. L’incendio di Palisades e quello di Eaton sono già considerati i più distruttivi nella storia di Los Angeles. Un terzo incendio, a Kenneth nella zona di San Fernando Valley, da ieri pomeriggio sta crescendo in modo molto rapido. I vigili del fuoco lo hanno contenuto, anche grazie a un calo del vento, che però oggi potrebbe tornare a soffiare. Gli incendi hanno interessato una superficie di 117 chilometri quadrati, più o meno le dimensioni dell'intera San Francisco.

Nella mappa l’avanzamento degli incendi in tempo reale. In arancione le aree coinvolte dall’incendio, in rosso quelle evacuate, in giallo quelle a rischio evacuazione.

Il governo non ha ancora diffuso dati sull'impatto economico dei danni, ma AccuWeather, una società privata che fornisce dati sul meteo e sul suo impatto, giovedì ha aumentato la stima delle perdite economiche a 135-150 miliardi di dollari. I vigili del fuoco hanno ottenuto risultati significativi ieri nel rallentare la diffusione dei grandi incendi, ma il contenimento totale delle fiamme è ancora lontano dalla loro portata. I pompieri hanno domato anche un incendio sulle colline di Hollywood con l'aiuto dei canadair. "Gli incendi di Los Angeles hanno ormai raggiunto le colline di Hollywood", segnala il giornalista Shayan Sardarizadeh di BBC Verify, ma "i video e le immagini che stanno diventando virali online e che mostrano la scritta di Hollywood avvolta dalle fiamme sono falsi e generati dall'intelligenza artificiale".