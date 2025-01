A Villa Verucchio un uomo è stato ucciso da un carabiniere dopo aver accoltellato 5 persone

Cosa è accaduto nella notte del 31 dicembre nel paese dell'entroterra di Rimini. L'assalitore aveva cercato di rapinare, armato di un coltello, diverse persone. Il maresciallo che lo ha ucciso lo avrebbe fatto per autodifesa

A Villa Verucchio, un paesino di poco più di ottomila persone a un dozzina di chilometri da Rimini, un uomo è stato ucciso da un carabiniere nella notte tra il 31 dicembre 2024 e il primo gennaio 2025. Secondo la ricostruzione dell'Arma, un sottufficiale in servizio avrebbe sparato per difendersi: l'uomo, un cittadino egiziano, sarebbe stato armato di coltello e avrebbe tentato di attaccare gli uomini che lo aveva fermato.

Prima di aggredire i carabinieri, l'uomo avrebbe accoltellato cinque persone.

Tutto sarebbe iniziato verso le intorno alle 22.30 in piazza Primo maggio, quando il cittadino egiziano avrebbe tentato di rapinare, coltello alla mano, un ragazzo che stava prelevando al bancomat: la vittima è stata soccorsa dal 118 e poi trasportata al pronto soccorso in condizioni non gravi. Questo sarebbe il primo degli atti violenti della serata. L'uomo avrebbe poi ferito in un altro tentativo di rapina alcuni giovani (uno dei quali è stato portato al Bufalini di Cesena in condizioni gravi ma non in pericolo di vita) che stavano comprando le sigarette all'automatico di un tabacchino in via Marecchiese, la via principale del paese. Sempre davanti a quella tabaccheria, poche decine di minuti dopo il secondo accoltellamento, l'uomo avrebbe aggredito altre tre persone, una ragazza e una coppia di anziani, di cui secondo i primi riscontri due sono rimaste lievemente ferite mentre una terza è riuscita a parare i fendenti della lama.

Pochi secondi dopo la terza aggressione sul lugo è arrivata anche la pattuglia dei carabinieri comandata da un sottoufficiale che ha estratto l'arma di ordinanza chiedendo all'egiziano di gettare a terra il coltello. L'uomo ha a quel punto, secondo le ricostruzioni dei carabinieri, avrebbe urlato delle frasi incomprensibili, ignorando le richieste del maresciallo e, anzi, dirigendosi verso di lui con fare minaccioso e con il coltello in mano. Due sarebbero stati i colpi sparati in aria, sempre secondo la versione dell'Arma. Poi il maresciallo ha sparato all'uomo uccidendolo.