Anche nel capodanno 2025 nessun morto per festeggiamenti, come nel 2022 e 2023

La notte di San Silvestro non ha portato nessun incidente mortale. Si torna al trend dei precedenti anni, interrotto nel 2024. Ma i feriti sono da record: 309 in tutta Italia, 90 sono minorenni

Ogni primo gennaio, all'inizio dell'anno nuovo, quotidiani online e telegiornali annunciano tutti gli incidenti avvenuti durante i festeggiamenti di capodanno. Un triste “bollettino di guerra”, come spesso si legge nelle cronache, in cui arti, mani e occhi – specialmente fra chi maneggia fuochi artificiali e botti non a norma – sono i primi subire danni, spesso arrivando addirittura a eventi fatali. Tuttavia, in base ai dati disponibili, sembra che l'arrivo del 2025 sia stato salutato senza nessun morto durante i festeggiamenti.

Un dato in linea con quanto accaduto durante nella notte di capodanno 2022 e 2023, in cui – come riportato dai dati ufficiali della polizia di stato – non si è “registrato nessun episodio mortale”. Si ritorna dunque a seguire il trend, interrotto nel capodanno 2024, in cui durante i festeggiamenti una donna di Afragola (in provincia di Napoli) è stata raggiunta alla tempia da un proiettile vagante, finendo poi per morire a causa della grave ferita riportata.

Nessun morto, ma molti feriti. Sono 309 in tutta Italia e 90 sono minorenni. Dati in aumento rispetto al 2024, quando c’erano stati 274 feriti. Si superano i 70 feriti accertati per il momento nella sola regione Campania, 36 dei quali a Napoli e provincia. Fra questi, ci sono 8 minori, tra cui anche un bimbo di 2 anni ricoverato al Santobono per ustioni al torace, e anche due persone colpite da proiettili vaganti. Il più grave è un turista arabo di 28 anni, ferito alla spalla sinistra e tuttora ricoverato con prognosi riservata all'ospedale Cardarelli. Mentre una 23enne napoletana è stata dimessa con dieci giorni di prognosi, dopo essere stata colpita di striscio al braccio destro. Grave anche la situazione a Roma, dove si contano 30 feriti totali, tra cui 8 minori – nessuno dei quali in gravi condizioni– causati dai petardi esplosi tra il 31 dicembre e il 1 gennaio.

Complessivamente, la notte di San Silvestro ha richiesto 882 interventi dei vigili del fuoco in tutta italia per via degli incendi riconducibili ai festeggiamenti di capodanno: 179 in più rispetto allo scorso anno, quando furono 703. Il numero maggiore in Lombardia, dove sono stati 142. Gli altri interventi sono stati in Emilia Romagna (109), Lombardia (69), Veneto e Trentino Alto Adige (103), Campania (99), Lazio (70), Toscana (70), Piemonte (65), Liguria (61), Puglia (40), Friuli (38) Venezia Giulia (38), Marche (26), Sicilia (25), Calabria (13), Umbria (8), Abruzzo (7), Basilicata (3), Molise (3), Sardegna (0).

Nessuna vittima accertata, almeno per il momento. Ma la situazione è diversa per gli animali. “Anche in questo Capodanno 2025 sembra delinearsi una strage di animali in particolare cani e gatti ma anche volatili dovuta ai botti della notte di San Silvestro”, segnala in una nota l'Associazione italiana difesa animali ed ambiente (Aidaa): “Sarebbero diverse centinaia i cani e gatti, per paura o perché lasciati liberi, fuggiti a causa dei botti", insieme a “decine di cani e gatti morti in questa notte”.