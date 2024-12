In Vaticano c'è un nuovo ufficio postale mobile

A pochi giorni dall'inizio del Giubileo, è stato inaugurato in Piazza San Pietro uno sportello al servizio di cittadini, pellegrini e visitatori. A tagliare il nastro il Cardinale Fernando Vérgez Alzaga e il direttore generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco

Le Poste in Vaticano. A pochi giorni dall'inizio del Giubileo, da oggi è operativo un nuovo ufficio postale mobile in Piazza San Pietro. Il nuovo ufficio, realizzato da Poste Italiane e donato al Governatorato, offrirà servizi a cittadini, pellegrini e visitatori che affolleranno Roma in occasione dell'Anno Santo, che avrà inizio il 24 dicembre.

Alla cerimonia di inaugurazione, che ha visto il taglio del nastro da parte del Cardinale Fernando Vérgez Alzaga e del direttore generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco, erano presenti anche altri esponenti del Governatorato e di Poste Italiane. "Questo ufficio rappresenta il nostro impegno verso la collettività e la nostra vicinanza in occasione di eventi di grande rilevanza, come il Giubileo", ha commentato Lasco.

L'ufficio postale mobile è situato nel Braccio di Carlo Magno del colonnato di Piazza San Pietro ed è progettato in modo da rispettare la solennità del luogo. La struttura, priva di barriere architettoniche, ha la forma di un poligono a 16 lati e pareti in vetro, offrendo una vista unica sulla piazza e sulla basilica. Oltre ai tradizionali servizi postali, l'ufficio include uno spazio dedicato alla filatelia, con prodotti esclusivi delle Poste Vaticane e Italiane.

Il progetto, a cura di AMDL CIRCLE e Michele De Lucchi, si distingue per l'uso di materiali ecocompatibili e per l'attenzione alla sostenibilità ambientale. Completato in soli due mesi, l'ufficio postale mobile offre anche un'esperienza unica, permettendo ai visitatori di godere della bellezza e della spiritualità di uno dei luoghi più iconici del mondo.