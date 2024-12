Ci sono vittime nell'esplosione di un deposito dell'Eni a Calenzano. Le immagini

Il bilancio al momento è di due morti e diversi feriti. Chiusa in entrambe le direzioni l'uscita di Calenzano dell'A1 e i treni sulle linee Firenze-Bologna e Firenze-Prato-Pistoia subiranno limitazioni e cancellazioni

C'è stata una forte esplosione nel deposito carburanti dell'Eni a Calenzano, in provincia di Firenze. Al momento il bilancio delle vittime è di due morti e nove feriti, alcuni dei quali gravi. Ci sono anche tre dispersi. Sono stati "allertati tutti gli ospedali e pronto soccorso", informa sui suoi canali social il presidente della Toscana Eugenio Giani, e aggiunge che i tecnici dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale "sono sul posto per valutare le potenziali ricadute degli inquinanti, inclusi eventuali effetti sui corsi d’acqua". Il Dipartimento della protezione civile ha attivato un allerta per un raggio di cinque chilometri dalla zona di esplosione, "con cui si chiede di tenere chiuse le finestre e di non avvicinarsi alla zona".

Giani dice anche che i Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme in modo da evitare la propagazione ai depositi vicini. La colonna di fumo è visibile anche dai comuni limitrofi.

La deflagrazione è avvenuta in un'area definita punto di carico dove le autobotti effettuano il rifornimento di carburante. Le fiamme sono rimaste confinate alla zona pensiline di carico e non hanno interessato il parco serbatoi, ha comunicato Eni in una nota, anche se più di un mezzo sembra essere stato raggiunto dall'incendio, così come anche la pensilina della struttura.

#Calenzano L'#esplosione di una #raffineria sarebbe avvenuta nell'area del sito ENI. Sul posto sono già operativi Vigili del Fuoco e Polizia; allertate tutte le strutture per i soccorsi. Il boato è stato avvertito anche in centri distanti.pic.twitter.com/9pMwNQUkuH — Rai Radio1 (@Radio1Rai) December 9, 2024

Chiusa in entrambe le direzioni l'uscita di Calenzano dell'A1. Autostrade sul proprio sito invita a utilizzare i caselli di Scandicci o di Barberino del Mugello per uscire dall'A1. Anche la circolazione ferroviaria è sospesa sulle linee convenzionale Firenze-Bologna e Firenze-Prato-Pistoia per l'intervento dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell'Ordine. I treni subiranno limitazioni e cancellazioni.