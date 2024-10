Maltempo sul nord ovest dell'Italia. Allerta rossa in Liguria e Lombardia

Piove da ieri sera, moltissimi torrenti e fiumi a rischio esondazione. Preoccupa anche la situazione in Lunigiana e buona parte della Toscana. Allerta arancione sull'intero Lazio e su settori di Friuli Venezia Giulia, Veneto, ed Emilia-Romagna

Piove da ieri sera in diverse zone del nord ovest dell'Italia. A Genova il rio Fegino è straripato nella notte provocando diversi allagamenti a Sestri Levante. Le precipitazioni ha fatto salire ai livelli di guardia anche molti altri corsi d'acqua, come i rivi Ruscarolo, Cantarena, Molinassi, Chiaravagna e il torrente Cerusa. Tutte le scuole sono state chiuse.

Anche in valle Stura, nell'entroterra ligure sopra Genova (dove sono attesi 270 millimetri di pioggia a Campo Ligure, 240 a Prai, 218 a Rossiglione), e nel savonese e nelle zone attorno a La Spezia torrenti e rii sono a rischio esondazione. La Protezione civile ha diramato l'allerta rossa per rischio idrogeologico in queste zone.

La situazione a Rossiglione alle 9

Non l'unica. Allerta rossa per rischio idrogeologico anche in Lombardia. Arancione sull'intero Lazio e su settori di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Allerta gialla in 13 regioni.

A Milano si monitorano costantemente i livelli di Olona, Lambro e Seveso. A Bergamo sono stati chiusi tutti gli istuituti superiori in val Brembana e val Seriana le scuole.

In Toscana l'attenzione è invece sui fiumi Serchio, Lima, Bisenzio e Ombrone pistoiese. "Un esteso sistema temporalesco sta interessando l'Arcipelago e la costa livornese, piogge sui rilievi di Lunigiana e Garfagnana. Nelle prossime ore i fenomeni continueranno ad insistere sull'arcipelago e tutta la costa, estendendosi rapidamente alle zone occidentali della regione. Attesi cumulati fino a 30-50 mm, raggiungibili anche in meno di un'ora. Ulteriore intensificazione delle precipitazioni nel corso della mattinata", ha scritto sui social il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, invitando la cittadinanza a prestare "massima prudenza".

Al centronord il maltempo continuerà sino a giovedì. Sono previsti oltre 200 litri di pioggia per metro quadrato.