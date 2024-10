Un guasto a Roma manda in tilt la circolazione dei treni, le opposizioni: "Salvini riferisca in Parlamento"

Tabelloni spenti e caos: Termini e Tiburtina sono state bloccate per ore a causa di un "guasto raro alla cabina elettrica", dice Rfi. La circolazione è ripartita dalle 10, ma restano i disagi sull'Alta velocità. A breve un punto tecnico del ministro dei Trasporti

Dalle 6.30 fino di oggi mercoledì 2 ottobre la circolazione ferroviaria nelle stazioni di Termini e Tiburtina di Roma è rimasta bloccata a causa di un guasto alla linea, che si sarebbe risolto intorno alla 10. I treni non sono partiti da nessuna delle due stazioni, causando enormi disagi ai cittadini. I tabelloni informativi sono rimasti spenti in entrambe le stazioni, ma non è ancora chiaro se il gesto sia stato intenzionale o meno.



Le conseguenze si sono avvertite in particolare sull'Alta Velocità: oltre alla capitale, si sono registrati ritardi anche a Napoli, Milano, Salerno e Torino. Nonostante il problema sembra essersi risolto, è possibile che i disagi si ripercuoteranno lungo tutta la giornata.



Tutto spento a Termini. Impressionante. Rinuncio al viaggio e pazienza. La cosa più fastidiosa rimane il susseguirsi di annunci ritardo ogni mezz'ora quando doveva essere chiara fin da subito la gravità di quanto successo. Vorrei sapere che cosa esattamente, e chi si dimette pic.twitter.com/VrvqszGiiT — Marco Simoni (@marcosimoni_) October 2, 2024



Sono state tante le testimonianze dei viaggiatori sui social, in particolare su Twitter. Moltissimi utenti hanno pubblicato foto e video dei tabelloni spenti di Termini e del caos all'interno delle due stazioni.



#Roma Termini questa mattina. Semplicemente, non sai da dove partirà il tuo treno. Ma puoi sempre salire su uno a caso e magari sei fortunato. pic.twitter.com/dBLoHK1JGG — Marco Cattaneo (@marcocattaneo) October 2, 2024

I partiti dell'opposizione hanno chiamato in causa il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che questa mattina era atteso alla stazione locale di Roma Ostiense insieme al Ceo di Fs Italiane, Stefano Donnarumma, a quello di Trenitalia, Luigi Corradi e a quello di Rfi Gianpiero Strisciuglio in occasione dell'evento "Regionale, una generazione in movimento". Alla luce degli eventi di stamattina, fanno sapere dal ministero, la conferenza stampa prevista per oggi servirà a fare un punto tecnico sui disagi che hanno coinvolto i due nodi ferroviari della capitale.



Nel corso della conferenza stampa a Ostiense l'ad di Rfi Strisciuglio ha spiegato: "Questa mattina è avvenuto un guasto raro, che ha colpito la cabina elettrica che alimenta il nodo di Roma. I nostri operai sono intervenuti prontamente e hanno ripristinato la situazione". Le cause del problema però "sono in corso di accertamento. Sono subito state avviate azioni specifiche azioni sul nodo di Roma per evitare che quanto successo stamattina possa accadere di nuovo".



Pd, +Europa e M5s hanno chiesto che Salvini riferisca in aula con un'informativa. Ma critiche sono arrivate da tutta l'opposizione, compresa Italia Viva e Avs. Nel pomeriggio è previsto un question time proprio del ministro dei trasporti alla Camera, programmato prima dei problemi ferroviari di questa mattina.