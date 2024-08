Frana la collina nel casertano. Due dispersi a San Felice a Cancello

Sono state diverse le frane in Campania nelle zone dei Monti del Partenio dopo le piogge del pomeriggio di martedì. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in diversi paesi

Nella tarda mattinata e nel primo pomeriggio la pioggia era stata insistente nelle zone dei Monti del Partenio, Soprattutto nella parte casertana. La terra ha retto fino alle 21, poi è franata. Sopra San Felice a Cancello, ma non solo, anche in molte zone dell'avellinese, come a Baiano.

Nella frazione di Talanico del comune di San Felice a Cancello le strade, come in altre diverse località, sono state invase, da acqua, fango e detriti. E ci sono due dispersi. Dovrebbero essere mamma e figlio: si erano recati in collina per dei lavori su un terreno di proprietà. L'allarme è stato dato dall'altro figlio, che li precedeva alla guida della sua auto sulla via del ritorno.

"È stata rinvenuta l'Ape dei due dispersi, ma è vuota" ha detto a Rai News24 il sindaco Emilio Nuzzo che sottolinea che "siamo tutti quanti qui, tutta la popolazione si è stretta attorno alla famiglia di queste due persone. Tutti sono impegnati nella ricerca: i vigili del fuoco, i vigili urbani, i carabinieri, la polizia. C'è una mobilitazione generale. Noi continuiamo a sperare".