Caro Canfora, da amico ti dico che sulla querela di Meloni sbagli nella forma e nel merito

Sarà un giudice, non il potere politico, a decidere se la dichiarazione incriminata ha varcato i limiti costituzionali della sacrosanta libertà di opinione: questo è il contrario del fascismo

Il 12 aprile del 2022 quando ancora non era sorto il governo Meloni, Luciano Canfora in un liceo di Bari avrebbe dichiarato: “Siccome è una neonazista nell’animo [Meloni] si è subito schierata con i neonazisti ucraini”. E’ scattata la querela da parte di Meloni, sono scattate le manifestazioni di solidarietà a Canfora in nome dell’antifascismo e della libertà costituzionale di opinione.