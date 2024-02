Una condanna in tribunale farebbe di Roberto Vannacci un nuovo Baudelaire

A questo punto, “Il mondo al contrario” del generale Roberto Vannacci lo faranno diventare come “I fiori del male” di Baudelaire: un libro maledetto. “Ma quanta paura fa?”, ha detto Matteo Salvini, commentando gli undici mesi di sospensione, con metà stipendio, decisi dal ministro della Difesa Guido Crosetto, al termine del procedimento disciplinare aperto il 30 ottobre. Con la motivazione che la scelta di pubblicare il libro denota una “carenza del senso di responsabilità” e lede il “principio di terzietà della Forza Armata”. “Tra un po’ finirò le guance da porgere”, ha risposto Guido Crosetto a Salvini, che aveva insinuato del dolo, mentre Vittorio Sgarbi ha definito la punizione “fascista”. Seppure sia nulla in confronto alla possibilità che, per il suo libro, il generale Vannacci sia condannato per “incitamento all’odio razziale”, dopo le denunce di alcune associazioni impegnate nella tutela dei diritti civili. E così, dopo che la sinistra gli ha dato il successo, attaccandolo, e il ministro della Difesa Crosetto l’aura del perseguitato, avviando un’inchiesta doverosa, ora la magistratura può dargli l’impensabile: la gloria letteraria.

