Vicenza rischia di trovarsi sott'acqua. I danni del maltempo in Veneto

Vicenza attende, spera di non ritrovarsi sott'acqua, anche in certe zone della città le strade sono già stare invase da quella del Retrone, che ha raggiunto i 3,83 metri mentre la soglia critica è 2,80 ed è uscito dagli argini già in più punti, soprattutto in zona Sant'Agostino. Il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, ha dichiarato che "la situazione continua a essere molto critica. Il Coc (centro operativo comunale) è stato riunito tutta la notte e da poco è finita la riunione plenaria. Ci sono varie segnalazioni di allagamenti in città, soprattutto di cantine, ci sono tante strade chiuse". Il rischio straripamento del fiume Bacchiglione è alto, nonostante sia stato aperto il bacino di laminazione di Caldogno, "che al momento ha consentito di contenere la piena". La zona dello stadio Menti è in parte allagata "Chiediamo a tutti di limitare gli spostamenti - l'appello del primo cittadino - per consentire interventi di soccorso e protezione civile".

Il presidente del Veneto Luca Zaia ha annullato gli impegni della mattina di oggi per seguire l'evolversi del maltempo e in continuo contatto con la Protezione Civile.

Resta difficile la situazione per il traffico ferroviario a Vicenza e in generale in tutto il Veneto, a causa della chiusura del tratto tra Vicenza e Padova, sulla linea Milano-Venezia, che prosegue da ieri pomeriggio. Sono interrotte anche le linee che da Vicenza conducono a Treviso e a Schio (Vicenza). Forti disagi per i pendolari, per i quali sono stati attivati numerosi servizi bus. Al momento l'Alta velocità viene deviata via Bologna, mentre i treni regionali collegano Padova e Verona bypassando Vicenza e utilizzando la linea per Monselice. Sopralluoghi dei tecnici sono in corso per capire la situazione tra Vicenza e Padova.

Per quanto riguarda il traffico veicolare "sono attualmente chiusi per allagamenti la tangenziale sud tra Campedello e Vicenza ovest, tutto il nodo dello stadio Menti, il sottopasso Vittime Civili di Guerra, e molte altre strade del centro, della periferia e di vari quartieri. Per lo stesso motivo è stata chiusa la nuova bretella di viale del Sole. Si raccomanda la massima prudenza nell'affrontare i sottopassi, in particolare quello di Sant'Agostino sotto l'autostrada A4".