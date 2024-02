Sorpresa: l'aria padana non è mai stata così respirabile

I clamorosi dati Arpa mostrano come il 2023 per l'Alta Italia sia stato l'anno più balsamico di sempre, come il 2022 prima di lui, perfino in Emilia Romagna. Paradossalmente, l'aria più impestata resta ad alta quota e c'entrano le concentrazioni di ozono

La finissima aria padana. Il 2023 per le regioni dell’Alta Italia è stato l’anno più balsamico di sempre. E non è vero che l’aria è sempre più irrespirabile. Al contrario, l’aria padana è sempre più respirabile. Da decenni le centraline di rilevamento segnano che lo smog è in calo nelle grandi pianure padano-venete, ogni anno sempre meglio. Non ha avuto effetto la paralisi virale 2020 del traffico, quando naso all’aria molti asserivano che, vedi?, senza traffico l’aria è più pulita: invece poi il traffico ha ripreso ad accelerare furibondo e al contrario lo smog è sceso ancora di più. Come il 2022 era più pulito degli anni che l’avevano preceduto, ora tocca al 2023 essere migliore del 2022. Sono sempre più rarefatti l’ossido di azoto (NO2) e le polveri fini (Pm10) e finissime (Pm2,5) che aleggiano in microgrammi in ogni metro cubo d’aria. Le agenzie regionali di protezione dell’ambiente, quelle Arpa il cui olfatto scientifico fiuta l’aria che respiriamo, hanno certificato che l’anno scorso è stato (parola all’Arpa Lombardia) “l’anno migliore da quando si è avviata la misura della qualità dell’aria”. E come la Lombardia, anche il Piemonte, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e perfino quella regione cui i meme dei social attribuiscono l’ariaccia più pestilenziale, l’Emilia Romagna. Da Bologna assevera l’Arpa: “I valori medi annuali delle polveri, Pm10 e Pm2,5, risultano ampiamente entro i limiti di legge”.