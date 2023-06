Venerdì la consegna dei premi Biagio Agnes. Anche Cecilia Sala tra i vincitori

La giornalista del Foglio ha ricevuto il riconoscimento nella categoria Generazione Podcast. Lunedì la conferenza stampa di presentazione

Lunedì 19 giugno, nella sede Rai di Viale Mazzini 14 a Roma, si terrà la conferenza stampa di presentazione della XV edizione del “Premio Biagio Agnes” - Premio Internazionale di Giornalismo e Informazione - istituito alla memoria dello storico cronista Rai scomparso nel 2011. Tra i vincitori di quest'anno c'è anche Cecilia Sala, premiata nella categoria Generazione Podcast, che racconta ogni giorno una parte di mondo attraverso le sue “Stories”.

L'evento sarà condotto da Mara Venier e Alberto Matano mentre interverranno, tra gli altri, il nuovo amministratore delegato della tv pubblica Roberto Sergio, Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime time, l'assessore grandi eventi, sport, turismo e moda del comune di Roma Alessandro Onorato, oltre a Simona Agnes, presidente della Fondazione Biagio Agnes e Gianni Letta, presidente della giuria che ha assegnato i riconoscimenti.

La cerimonia di premiazione andrà invece in scena venerdì 23 giugno 2023 a Roma in Piazza del Campidoglio, luogo unico per la sua bellezza e la sua storia e sarà trasmessa, come sempre, su Raiuno.



Qui di seguito l'elenco dei i vincitori dell'edizione 2023:



Premio categoria Tv: Fiorello (categoria tv),

Premio Reporter di guerra: Stefania Battistini (Tg1), Lorenzo Cremonesi (Corriere della Sera) (premio Reporter di Guerra),

Premio Carta stampata: Francesca Paci (La Stampa)

Premio Generazione podcast: Cecilia Sala (Il Foglio)

Premio Generazione digitale: Silvia Boccardi (Will Media)

Premio Radio: "Voci in Barcaccia. Largo ai giovani!" (Rai radio 3)

Premio Fiction: "Il nostro generale" (Rai, dedicata al generale Carlo Alberto dalla Chiesa)

Premio Cinema: “Dante” di Pupi Avati

Premio Divulgazione Scientifica: Margherita De Bac (Corriere della Sera)

Premio Saggista e scrittore: Sabino Cassese, per “Amministrare la nazione. La Crisi della burocrazia e i suoi rimedi”

Premio Istituzioni europee: Roberta Metsola (presidente Parlamento europeo)



La giuria che ha assegnato i premi è composta da Gianni Letta (presidente), Giulio Anselmi, Alberto Barachini, Carlo Bartoli, Stefano Folli, Luciano Fontana, Carlo Fuortes, Luigi Gubitosi, Paolo Liguori, Pierluigi Magnaschi, Giuseppe Marra, Massimo Martinelli, Antonio Martusciello, Agnese Pini, Antonio Polito, Aurelio Regina, Danda Santini, Marcello Sorgi, Fabio Tamburini, Mons. Dario Edoardo Viganò.