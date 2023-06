L'Europa fortezza è una tragedia: centinaia di migranti naufragati al largo della Grecia

Un’altra Cutro, quantomeno per la dinamica degli eventi, ma con dimensioni che potrebbero trasformare l’ultima strage del Mediterraneo in una delle più tragiche di sempre. Un barcone con a bordo un numero di migranti stimato intorno alle 700 persone si è capovolto questa mattina al largo delle coste dell’isola greca di Pylos. I morti recuperati, al momento in cui questo giornale va in stampa, sono 79, i superstiti 104, centinaia i dispersi. Il peschereccio era salpato da Tobruk, in Libia, ed era diretto in Italia, ma è finito alla deriva avvicinandosi alle coste greche. Già martedì pomeriggio la piattaforma Alarm Phone aveva ricevuto la prima richiesta d’aiuto dei migranti, ma nonostante l’allerta trasmessa alle autorità di Italia, Malta e Grecia, nessuno è riuscito a evitare la tragedia. Dalle prime informazioni, sembra emergere una drammatica somiglianza con la strage di Cutro, dove lo scorso febbraio sono morte 94 persone lasciando in mare un numero indefinito di dispersi.

