Cosa insegna la rimozione di Arisa dal Gay Pride 

Giorgia Meloni “mi piace", ha detto la cantante. E così gli organizzatori del Pride le hanno dato il ben servito. Come battersi per la tolleranza in modo intollerante

La cantante Arisa ha dovuto rinunciare a partecipare allo spettacolo del Gay Pride dopo che gli organizzatori hanno spiegato al suo manager che la sua presenza avrebbe scatenato contestazioni. La ragione di questa ostilità sono le frasi pronunciate dalla cantante durante un’intervista, in cui aveva detto di Giorgia Meloni “mi piace. Secondo me lei si comporta come una mamma severa e spaventata”, insomma non aveva partecipato alla campagna di demonizzazione della leader di Fratelli d’Italia. Arisa si è sempre battuta contro le discriminazioni, soprattutto di quelle a danno degli omosessuali, ma adesso si trova ad essere discriminata proprio da loro o almeno da una frangia dell’area militante del movimento gay. Ha risposto con misura, affermando che “la diversità è fatta di opinioni, di esperienze e di modi di vedere la vita. La diversità è ricchezza, me l’avevate insegnato voi. Non condannate la gente perché non la pensa esattamente come voi, magari quella gente che vi ama lo stesso, ma voi pensate di no”.

Battersi per la tolleranza in modo intollerante è un vezzo assai diffuso di questi tempi. La cancel culture ne è un esempio evidente e naturalmente non è l’unico. I movimenti che si battono contro ogni genere di discriminazione si affermano se riescono a includere la maggior parte possibile delle persone, se invece escludono anche chi condivide gli obiettivi ma ha opinioni diverse su altri temi, diventano settari e finiscono isolati e ininfluenti come tutte le sette. Arisa non è affatto di destra, ma a parte il suo caso, un movimento che si batte per diritti umani non può escludere, deve anzi cercare di aggregare chi condivide lo scopo principale anche se è di un orientamento politico diverso. E’ un consiglio non richiesto ma dato in spirito amichevole, ma naturalmente non sarà accolto. Peccato.