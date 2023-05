La gestione dell'acqua è inseparabile dalla nostra storia

Non è solo una questione emergenziale. I fiumi sono vivi: se si lascia loro fare, si spostano, creano terra. Ma abbiamo saputo contenerli e forzarli rispondendo sempre a nuove sfide

Una delle tante immagini tristemente iconiche di questa alluvione è quella di un fiume che, avendo rotto l’argine, vira repentinamente a destra lasciandosi alle spalle un ponte distrutto. L’alveo originale, a valle della breccia, è rimasto vuoto, una scanalatura abbandonata sulla pianura. E’ successo nel paese nel quale sono cresciuto: Budrio, in provincia di Bologna, dove l’Idice, affluente irruento e indisciplinato del Reno, ha deciso di avventurarsi per la campagna in cerca di un nuovo corso, sommergendo coltivazioni e case lungo il suo cammino. Il genio militare, la protezione civile, il comune e la regione sono ora impegnati nel tentativo di ricondurre il fiume ribelle nel proprio corso originale.