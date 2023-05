Tra i trentini che hanno paura degli orsi

“Andrea Papi poteva essere ciascuno di noi”. A Trento una manifestazione per denunciare il problema del rapporto con gli orsi di chi vive in montagna: "Ci vorrebbe più buonsenso"

Trento. Ancora non c’è quasi nessuno, ma per scaldare la gente hanno già acceso gli altoparlanti, sparano a tutto volume gli 883: “Ma perché sei andata viaaaa… mi son persa nella notteeee…”. Poi, piano piano, la folla arriva. “Dal monte Bondone”. “Da Arco, sopra Riva del Garda”. “Da Malè, Val di Sole”. “Castelfondo, Val di Non”. “Piazzola, Val di Rabbi”. “Pieve Tesino, Valsugana”. “Villa Lagarina, Rovereto”. “Trento città”. “Inutile far tante domande, giornalista. Veniamo un po’ da tutto il Trentino. E siamo molto molto incazzati”.