I video di Napoli devastata dai tifosi dell'Eintracht Francoforte

Scontri tra le tifoserie e le forze dell'ordine dopo che centinaia di tedeschi sono arrivati in Italia per gli ottavi di Champions. Auto in fiamme e strade vandalizzate: la città travolta dalla violenza

Napoli oggi è stata travolta dagli scontri tra i tifosi partenopei e quelli dell'Eintracht Francoforte, arrivati ieri nel capoluogo campano per una partita degli ottavi di finale di Champions League. Secondo le prime ricostruzioni, i tifosi del Napoli avrebbero teso un agguato con lanci di bottiglie e petardi a quelli dell’Eintracht, aggredendo il corteo con cui i quasi 600 tedeschi stavano attraversando le strade della città. Da lì sono cominciati i disordini e gli scontri a opera dei tifosi arrivati da Francoforte, a cui si sono uniti i tifosi dell’Atalanta, che ha una forte rivalità con il Napoli, probabilmente arrivati in città per partecipare a eventuali confronti violenti. Le persone sono state costrette a chiudersi nei negozi nel momento in cui i tifosi dell’Eintracht si scontravano le forze dell’ordine in tenuta antisommossa. I video, che stanno facendo il giro del web, mostrano veri e propri assalti dei tifosi, cariche e atti di vandalismo contro la città di Napoli.

Video Ansa rielaborati dal Foglio