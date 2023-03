Quanto si è diffuso, e non solo a Bergamo, il contagio della fuffa scientifico-politica-giudiziaria

"Un errore non significa necessariamente una responsabilità penale”, dice ora in tv da Formigli, in qualità di autore della perizia, ma forse anche in qualità di prudente politico. Anche se aggiunge: “La gente si aspetta che qualcuno dica sì, abbiamo sbagliato”. E questo non è da scienziato né da politico, e non sarebbe nemmeno da magistrato, se il procuratore di Bergamo Antonio Chiappani non avesse già optato per la giustizia narrativa, “far sapere alla gente”. Così Andrea Crisanti, professore, microbiologo, consulente della procura e senatore Pd forse ora la pensa come Travaglio, che s’è sentito tradito negli affetti e ci va piano con le responsabilità penali. Ma “la gente si aspetta” può dirlo il consulente dell’inchiesta, colui che ha fornito numeri ipotetici fino a 4.000 morti di troppo (così che il procuratore dice “di fronte a tanti morti non potevamo archiviare”)? Lo può dire un politico (se è fesso), ma non un consulente dell’accusa e nemmeno uno scienziato.

