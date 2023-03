Il senatore Bruno Astorre è morto negli uffici del Senato, a palazzo Cenci

Il segretario regionale del Pd nel Lazio era in uno degli uffici di vicolo dei Cenci: è lì che è stato trovato senza vita. Sul posto polizia e vigili del fuoco

Il senatore del Pd Bruno Astorre è morto mentre si trovava in uno degli uffici del Senato a palazzo Cenci. Il portone dell'immobile è adesso chiuso. Sono appena entrati il segretario generale di Palazzo Madama accompagnato dal dirigente dell'ispettorato della Polizia di Stato presso il senato. Davanti al Palazzo si trova un'autopompa dei Vigili del fuoco.

Nato a Roma l'11 marzo 1963, avrebbe tra poco compiuto 60 anni. Era senatore dal 2013 e segretario regionale del Pd nel Lazio dal dicembre del 2018. Era sposato con Francesca Sbardella, sindaca eletta con il Pd di Frascati.

Tanti parlamentari si sono radunati in piazza Sant'Eustachio dopo la notizia della decesso del senatore. L'ex presidente della regione Nicola Zingaretti resta commosso in disparte, mentre arrivano altri parlamentari del Pd tra cui Cecilia Guerra. In piazza anche il responsabile regionale di Fdi, Paolo Trancassini.

Le reazioni dal mondo della politica

"Rimango attonito alla tragica notizia della morte di Bruno Astorre", scrive, primo tra i colleghi di partito, Enrico Letta su Twitter. "Non riesco a trovare parole di fronte ad un simile dramma. C’è il silenzio. C’è la preghiera. L’abbraccio ai suoi cari".

"Profondo dolore per la scomparsa del senatore Bruno Astorre. Le deputate e i deputati del Pd sconvolti si stringono alla sua famiglia e ai colleghi senatori in questo tragico momento", afferma in una nota Debora Serracchiani, capogruppo del Pd alla Camera.

"Profondo dolore ed enorme tristezza per la scomparsa del senatore Bruno Astorre. Un amico e un avversario politico leale, che ha interpretato in questi anni le istanze più profonde del territorio del Lazio", ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. "Pur se da posizioni politiche diverse - ha proseguito -, abbiamo avuto modo di condividere esperienze politiche e battaglie con l'obiettivo di sostenere le istanze dei cittadini e del territorio. Dedizione e passione hanno contraddistinto tutta la sua storia politica. Confrontarsi con lui, per me, ha sempre rappresentato un proficuo momento di dialogo". "Alla moglie Francesca, alla sua famiglia e alla sua comunità politica giungano le mie piu' sentite condoglianze", ha concluso il ministro.

Esprime la sua vicinanza alla famiglia anche Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione. "Apprendo con sgomento della morte del senatore Bruno Astorre ed esprimo sincero cordoglio e vicinanza alla famiglia e a tutti i suoi cari".

"La scomparsa del Senatore Bruno Astorre ci addolora profondamente", aggiunge Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera M5s. "Ci lascia una persone appassionata. A nome del gruppo della Camera del Movimento 5 Stelle esprimo profonde condoglianze e vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari".

"Le mie condoglianze e quelle del gruppo che presiedo alla famiglia, agli amici di Bruno Astorre e alla comunità del Partito democratico. Una scomparsa che addolora e lascia sgomenti", afferma Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera dei deputati.

"Esprimo il più profondo dolore e sconcerto per l'improvvisa morte del collega Bruno Astorre, senatore del Partito democratico. Un avversario politico corretto e una persona perbene. A nome mio e del gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, invio alla famiglia, a tutti i suoi cari e al Pd le più sentite condoglianze", dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.

"Esprimiamo, a nome di tutta la Lega, profondo cordoglio per la scomparsa improvvisa del senatore Bruno Astorre. Persona seria e perbene, politico capace. Alla famiglia, ai suoi cari e a tutto il Partito Democratico, rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze''. Cosi i capigruppo di Senato e Camera della Lega Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari.

Palazzo Cenci

Palazzo Cenci si trova a Roma nella zona del ghetto, dietro al ministero della Giustizia. Attualmente nel palazzo - l’esordio di Giulio Romano come architetto - sono ubicati gli uffici della 14a Commissione permanente - Politiche dell’Unione europea, studi di senatori e uffici dell’Amministrazione.