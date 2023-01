Meloni: "Oggi è un giorno di festa per l'arresto di Matteo Messina Denaro. La mafia si può battere"

"Oggi è un giorno di festa perché possiamo dire ai nostri figli che la mafia si può battere: non abbiamo visto la guerra, non abbiamo sconfitto la mafia, ma questa era una battaglia fondamentale da vincere e rappresenta un colpo duro alla criminalità organizzata". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa dalla Procura di Palermo, La premier si è recata in Sicilia per congratularsi con gli agenti del Ros che hanno arrestato il superlatitante Matteo Messina Denaro. In Procura ha tenuto un incontro con il procuratore capo di Palermo Maurizio de Lucia, la prefetta Teresa Cucinotta e i vertici dei carabinieri. Con lei è partito da Roma anche il sottosegretario Alfredo Mantovano.