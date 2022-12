L'antimafia delle fake news

“L’omicidio di Pasolini legato al furto della pellicola di Salò. Coinvolta la banda della Magliana”. Una su due è una bufala clamorosa. Detta così, la notizia fa drizzare i capelli a qualsiasi cronista di nera, magistrato o poliziotto che abbia un minimo di conoscenza della storia della mala romana. Accusare la gang più celebrata d’Italia, raccontata magistralmente da Giancarlo De Cataldo, celebrata in film, serie tv e perfino opere teatrali, dell’assassinio del poeta è come puntare il dito su Jack The Ripper per la morte di Giulio Cesare.

