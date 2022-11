Roma è cambiata? No, stanno solo girando un film

Prima ti commuovi: no, dai, non può essere. Ma allora è vero che il sindaco sta facendo qualcosa. Piccoli segni si erano comunque colti, a Roma. Nelle metropolitane, macchinette scintillanti rosse per dare biglietti, elettronicamente (improvviso, l’Occidente!). Poi, prati tagliati per la prima volta in vent’anni (fa un po’ impressione vedere i bordi del Muro Torto per la prima volta non invasi da una giungla salgariana. Ci si era abituati, si pensava che quella fosse la conformazione naturale. Invece erano solo prati mai tagliati).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE