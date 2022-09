C'è stato un crollo al Globe Theatre di Roma. Dodici feriti

Cede una scala nel teatro all'interno di Villa Borghese al termine spettacolo per le scuole. Il sindaco Gualtieri: "Si sono sganciate le piastre di tenuta della rampa. Il Globe sarà dichiarato inagibile"

Una scala del Globe Theatre, il teatro all'interno di Villa Borghese a Roma, è crollata al termine di uno spettacolo per le scolaresche. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, lo spettacolo era appena terminato e i ragazzi stavano uscendo quando la scala ha ceduto. Sono dodici i feriti, adulti e ragazzi, trasportati all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, al Policlinico Gemelli, al San Giovanni, al Pertini e al Policlinico Umberto I. Sul posto sono intervenute 7 automediche e una ambulanza. "Ha ceduto pezzo della della scala posteriore. Sembra che si siano sganciate le piastre di tenuta della rampa: è un fatto grave, ci spiace molto per i ragazzi coinvolti e bisogna accertare le responsabilità. Dodici persone che sono ricoverate, per fortuna non ci sono situazioni di gravità", ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri prima di una conferenza in Campidoglio. "Ora il Globe verrà dichiarato inagibile e non sappiamo quanto rimarrà chiuso", ha aggiunto il sindaco. "Ho parlato con il direttore organizzativo del teatro: mi ha spiegato che a maggio 2021 era sono stati realizzati gli interventi di manutenzione che erano necessari per ricevere l'agibilità che è stata ottenuta regolarmente nel giugno 2021. È un'agibilità che dura due anni, quindi un nuovo intervento di verifica sarebbe dovuto avvenire nell'estate 2023. Evidentemente qualcosa non ha funzionato perché si è dato un agibilità e poi invece la scala è crollata. È bene che si faccia chiarezza: ci dsarà un'inchiesta della magistratura".