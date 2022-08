Da Venezia alla Toscana, i danni del maltempo al centro nord

Un'ondata di maltempo ha colpito il centro nord Italia. In tarda mattinata un nubifragio e fortissime raffiche di vento, con raffiche che hanno toccato i 115 chilometri orari, si sono abbattuti sul litorale veneziano. Sono stati portati via dal vento gli ombrelloni e i tavolini dei caffè storici a Piazza San Marco, dove sono caduti anche alcuni frammenti di mattone dal campanile della basilica.

#Maltempo anche in #Toscana e #Liguria, colpite particolarmente Massa Carrara, Lucca (video), La Spezia e il Levante genovese. Dal mattino #vigilidelfuoco in azione per alberi caduti, tetti divelti e soccorso ad automobilisti in difficoltà: 150 interventi svolti [#18agosto 12:45] pic.twitter.com/RDbU83q7Do — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 18, 2022

Grandi temporali stanno colpendo anche la regione della Versilia, in Toscana, e hanno provocato gravi danni ai lidi. Sono molte le testimonianze video che documentano sdraio, ombrelloni e tende abbattuti e distrutti dalle raffiche. In un caso è stato trascinato anche il pattino di salvataggio in dotazione ai bagnini. Una donna che procedeva in bicicletta è caduta a terra dopo essere stata colpita da un gommone gonfiabile.

Un uomo a Lucca e una donna in un parco di Avenza (Carrara), sono morti colpiti da alberi crollati. Sempre in Toscana ci sono stati 4 feriti tra i residenti del “Camping Italia” di Marina di Massa. Danni anche in Emilia Romagna, da Modena a Ferrara.