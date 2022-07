"Roma vincerà questa sfida". Parla il presidente della fondazione Roma Expo 2030

Massimo Scaccabarozzi, ex presidente di Farmindustria, guiderà la fondazione che dovrà promuovere l'evento. I dossier completi per le candidature andranno presentati al Bureau internazional des Expositions entro novembre. Un anno dopo la decisione.

Alcuni già la chiamano “la cassaforte per la candidatura all’Expo”. E’ stata istituita lo scorso 18 luglio con un tesoretto iniziale di quasi un milione di euro, a breve avrà una sede nuova di zecca nel centro di Roma, intanto la fondazione Roma Expo2030 ha un presidente. Massimo Scaccabarozzi, milanese (“Ma innamorato di Roma”, dice), ex presidente di Farmindustria, presidente di Jansenn Italia e responsabile per Unindustria, la Confindustria di Roma e del Lazio dei settori farmaceutici e biomedicali, ha già cominciato a lavorare. “Roma deve presentarsi di nuovo al mondo”, spiega. “Questo sarà il nostro ruolo, affiancheremo il comitato promotore per dare alla candidatura la massima visibilità a Roma, in Italia e anche all’estero. Siamo convinti di farcela: Roma vincerà questa sfida. Adesso serve l'impegno di tutti”. Entro novembre infatti la città dovrà presentare all’Internationa Bureau di Parigi il progetto completo di candidatura. Le avversarie sono Ryad e Busan, in Corea del Sud. Secondo uno studio della Luiss i ritorni economici possono portare complessivamente alla Capitale 45 miliardi tra l’assegnazione e i cinque anni successivi all’evento, di cui oltr 24 di effetti economi indiretti, dalla ristorazione, agli alberghi e i traporti, e 11 miliardi di benefici indotti tra investimenti diretti e rigenerazione del patrimonio immobiliare.