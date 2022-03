I tifosi del Vitesse vandalizzano un bus Atac. A Roma agli ultrà olandesi piace far casino

La denuncia dell'assessore alla Mobilità dopo il match di Europa League con la Roma all'Olimpico. Il precedente nel 2015 quando gli ultrà di un altro club olandese, il Feyenoord, danneggiarano la Barcaccia a piazza di Spagna

“Quello che vediamo nelle foto è lo stato in cui è stata ridotta la vettura 7605 di Atac - adibita al trasporto dei tifosi olandesi del Vitesse allo stadio Olimpico per la gara di ieri di Europa Conference League”. A Roma agli ultrà olandesi piace far casino. A dare notizia di un nuovo atto vandalico commesso ieri al termine della partita valida per i quarti di finale di Conference League Roma-Vitesse è l’assessore alla Mobilità capitolino Eugenio Patanè, che su Facebook ha raccontato l’accaduto e postato le foto della vettura Atac che trasportava i tifosi del club olandese alla quale sono stati divelti mancorrenti, pannelli e tetto. “Inoltre, - scrive Patanè - risulta danneggiato il pannello divisorio disabili della vettura 4458, del deposito di Tor Sapienza, e l'indicatore fermata prenotata della 3086 del deposito di Grottarossa”.

Un nuovo episodio di vandalismo di tifosi stranieri nella Capitale dopo quello, ben più grave, del febbraio 2015, quando i tifosi, anche loro olandesi, del Feyenoord dopo la gara di Champions League sempre con il club giallorosso danneggiarono la fontana della Barcaccia a Piazza di Spagna.