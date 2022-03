La pistola taser da oggi è in dotazione alle forze dell'ordine. Ecco come funziona

Quasi cinquemila armi a impulsi elettrici distribuite in 18 città italiane a polizia di stato, carabinieri e guardia di finanza. "Servirà per dissuadere l'aggressore", ci dice il direttore della sezione volanti della questura di Roma

Da oggi nel cinturone delle forze dell'ordine, oltre alla pistola d'ordinanza, ci sarà pure il taser: arma a impulsi elettrici. 4.482 taser verranno distribuiti in 18 città italiane agli operatori della polizia di stato, dei carabinieri e della guardia di finanza come supporto alle attività di prevenzione e controllo del territorio. A partire da maggio l'uso verrà gradualmente esteso a tutti i reparti di tutto il territorio nazionale. "Grazie all'adozione del taser, le forze di polizia saranno in grado di gestire in modo più efficace e sicuro le situazioni critiche e di pericolo", ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese.

"È frutto di una sperimentazione durata tre anni – dice al Foglio Luca De Bellis, direttore della sezione volanti della questura di Roma – e segue un protocollo siglato dal ministero dell'Interno improntato alla dissuasione e alla gradualità dell'uso: non significa che tutti gli interventi verranno conclusi con l'utilizzo del taser, ma l'arma servirà per dissuadere l'aggressore che non collabora con le forze dell'ordine".

Ma come funziona questa arma? Quando viene azionato, il taser spara due elettrodi posti su due dardi collegati tramite dei fili elettrici al dispositivo, il quale, una volta che hanno colpito il bersaglio, produce attraverso di essi una scarica ad alta tensione e bassa densità di corrente che immobilizza il bersaglio.

Naturalmente l'arma non va puntata su parti vitali del corpo e non bisogna premere il colpo se si è oltre i 7 metri di distanza.

È stato un percorso lungo quello che ha portato all'adozione del taser nel nostro paese. Nel 2014 la sperimentazione venne inserita per la prima volta nel "decreto stadi" avviando così l'iter e dopo vari corsi di formazione che hanno abilitato gli operatori all'uso della pistola ad impulsi elettrici fino ad ad oggi con l'adozione dell'arma da parte delle forze dell'ordine.