Putin, lo zar da Vicenza: una leggenda che non piace più

Tutto ebbe inizio più di vent’anni fa, quando il mondo era un altro. Avete presente quel lontano parente con contorni da romanzo? Ecco: Franco da Santorso (provincia di Vicenza) è il personaggio d’esordio. Imprenditore con affari in Russia, la convinzione di vantare un ramo di famiglia finito laggiù. E quel cognome, suggestione perfetta: Putin. Che però nell’entroterra veneto si pronuncia con l’accento sulla i. Vuol dire putèo, bambino. Altro che Vladimir da Leningrado. Franco sosteneva pure di assomigliargli, tanto da venir confuso per il fratello del presidente – accadde alla frontiera serba, pare: lo trattarono con i guanti. E insomma. La leggenda narra che l’ultimo erede degli zar affondi le radici nel vicentino. Mica è mitomania del singolo. “L’hanno rilanciata gli stessi russi, l’ultima volta nel 2016: cercavano indizi, sono venuti qui in ambasciata con una troupe di giornalisti e lanciarono un servizio”, su Ntv, Gazprom-Media. “Tutto molto cordiale, rilassato. Con quelle cinque lettere sul nostro campanello, non poteva essere altrimenti”.

