In volo sopra il Vesuvio coperto di neve

È caduta la prima neve sul Vesuvio, mentre le temperature, in questa ultima settimana di novembre, sono in forte calo. Il Grande Cono del vulcano è ricoperto da un manto bianco, mentre nelle città alle sue pendici continua a piovere con una certa insistenza. Da Napoli per ora il fenomeno non è visibile perché la zona vista dal Lungomare del capoluogo è completamente avvolta dalla foschia. La neve è sui 1.100/1.200 metri circa, così come già le previsioni dei giorni scorsi ipotizzavano. Imbiancate anche le zone interne della Campania.